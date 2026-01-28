il tesserato del tc ancona

Leonardo Primucci, tennista del Tc Ancona, si ferma al primo turno del torneo M15 di Bagnoles de l’Orne in Francia. Dopo aver combattuto per tre set, il giocatore anconetano viene sconfitto da Arthur Nagel, il padrone di casa, con il punteggio di 7-6, 3-6, 3-6. La sfida si conclude con una vittoria per il francese, lasciando Primucci fuori dalla competizione.

Leonardo Primucci, tennista in forza al TC Ancona, numero 1182 del ranking ATP, è stato eliminato al primo turno del torneo M15 francese di Bagnoles de l’Orne dal padrone di casa Arthur Nagel, numero 573, con il punteggio di 7-6 (7) 3-6 3-6. Un match che resterà tra i rimpianti di questo inizio di carriera per il mancino marchigiano, che è andato davvero a un passo dal passaggio del turno. Primucci aveva infatti conquistato il primo set al tiebreak, in una frazione equilibrata dove era riuscito a fare la differenza nei momenti chiave. Un avvio promettente che sembrava poter indirizzare l’incontro dalla sua parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

