Il sovrano di Dubai ha mostrato ancora una volta il suo interesse per i cavalli, partecipando alle corse e sostenendo il settore. Nel frattempo, gli emiri di Abu Dhabi e degli altri paesi del Golfo continuano a investire nell’ippica, portando il galoppo e il trotto a guadagnare terreno anche fuori dall’Europa. A Parigi, si è corso il Grand Prix d’Amerique, un evento di livello mondiale, e si parla già di un nuovo ippodromo in Arabia Saudita, pronto nel 2027. Il centro dell’ippica sembra spostarsi

Anche l’ ippica sembra spostare il suo baricentro fuori dal Vecchio Continente. L’annuncio arriva da Parigi dove si è corso il grand prix d’Amerique, il campionato del mondo di trotto: nel 2027 in Arabia Saudita sarà pronto un ippodromo per questa disciplina. Gli arabi sono sempre stati grandi appassionati di cavalli e da qualche decennio i loro purosangue dominano il galoppo mondiale. Mai però si erano interessati alle corse in sulky. Adesso la novità, a Jeddah verrà costruito un ippodromo per il trotto con una pista di 1.400 metri (la stessa lunghezza di Follonica) e ci sarà un Festival con 7 corse per un montepremi di 2 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sovrano di Dubai appassionato di cavalli. Gli emiri dominano il galoppo mondiale

