Il sovranista Fico | Trump è fuori di testa preoccupato per il suo stato psicologico 

Il premier slovacco Fico critica duramente Trump, definendolo “fuori di testa” e preoccupato per il suo stato psicologico. La sua opinione arriva dopo un incontro con il presidente statunitense, che lo avrebbe lasciato turbato e sorpreso, secondo quanto riportato da Politico Europe. Fico, noto per le sue posizioni filo-Trump, sembra aver perso la pazienza con il comportamento del presidente americano e non ha esitato a esprimere il suo pensiero.

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato ai leader europei, durante un vertice informale a margine del Consiglio europeo della scorsa settimana, di essere rimasto scioccato da un incontro con Donald Trump. A darne notizia a Politico Europe sono stati cinque diplomatici europei informati sulla conversazione. Fico, uno dei pochi leader dell'Ue a sostenere frequentemente la posizione di Trump sulle debolezze dell'Europa, si sarebbe detto preoccupato per lo «stato psicologico» del presidente degli Stati Uniti. In particolare, secondo due diplomatici, Fico avrebbe usato il termine «pericoloso» per descrivere l'atteggiamento del presidente Usa durante il loro incontro faccia a faccia avvenuto nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago, in Florida, il 17 gennaio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Durante il vertice dell’Unione Europea di lunedì, il premier slovacco Robert Fico ha rivelato di essere rimasto scioccato dallo stato mentale di Donald Trump, incontrato pochi giorni prima.

Il premier slovacco Robert Fico si è detto scioccato dopo aver incontrato Donald Trump a Mar-a-Lago.

