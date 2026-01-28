Il sospiro di noi né pro né contro il Corona paladino della libertà di informazione

In Italia, in questi mesi, molti hanno passato più tempo a seguire le news su YouTube che a guardare Sanremo. Tra chi difende la libertà di informazione e chi chiede più restrizioni, c’è chi si sente preso tra due fuochi. Nessuno si sente completamente dalla parte di uno o dell’altro, e l’atmosfera è fatta di sospiri e di incertezze. La discussione si accende e si spegne, ma il senso di confusione resta.

C’è una cosa che ha accomunato, in questi mesi in cui l’Italia invece di Sanremo ha guardato un tizio su YouTube che racconta i fatti degli altri, la curva dei pro-Corona e quella degli anti-Corona, e quella cosa è il sospiro di noi nel mezzo. Noi nel mezzo, che ci accada di osservare quelli che «vai Fabrizio, stai cambiando il mondo», o quelli che «state legittimando un criminale», noi nel mezzo, minoranza non tifosa, sospiriamo sempre le stesse due parolette: anche meno. La minoranza è minoranza, appunto, e gli italiani sono perlopiù schierati, contro Corona o per Corona. Ma, quel che è più grave e che vale la pena indagare e provare a spiegare, e vediamo se riusciamo a farlo senza citare Gaber e Berlusconi, è che gli italiani sono tutti Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

