Il sondaggio che cambia tutto | una coalizione cola a picco l’altra sorride
Questa settimana in politica porta una sorpresa: una delle coalizioni di governo sembra in crisi, mentre l’altra si rafforza. I segnali sono sottili, ma abbastanza evidenti da farne parlare. La stabilità del panorama attuale comincia a vacillare, e la situazione potrebbe cambiare presto.
È quel tipo di settimana in cui la politica sembra uguale a se stessa. e invece no. Qualcosa scricchiola, quasi sottovoce: un segnale piccolo, ma abbastanza chiaro da far drizzare le antenne a tutti. Perché quando l’umore del Paese cambia, anche di poco, nessuno può far finta di niente. L’ultima rilevazione di Tecnè per l’agenzia Dire racconta proprio questo: un equilibrio che regge, ma con le mani sudate. Il centrodestra resta avanti, sì, però perde qualche punto per strada. E dall’altra parte c’è chi rialza la testa, con la sensazione che la partita sia più aperta di quanto sembri. La fotografia è netta: la coalizione di governo mantiene il vantaggio complessivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Sondaggio shock, numeri che nessuno si aspettava: cambia tutto!
Un nuovo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 rivela numeri sorprendenti nel panorama politico italiano, segnando una svolta imprevista.
