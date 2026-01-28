Bologna si conferma una meta preferita per gli stranieri in cerca di una casa. Secondo i dati, oltre il 30% delle richieste di immobili in città proviene da clienti internazionali, con un aumento del 33,53% rispetto all’anno precedente. La domanda spazia tra casolari, attici e palazzi storici, anche in provincia, e conferma il forte interesse straniero per il mercato immobiliare bolognese.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Bologna si conferma il motore delle province dell’ Emilia-Romagna per quanto riguarda la richiesta di immobili da parte di cittadini internazionali: oltre il 30% delle richieste totali sono sotto le Torri, con una crescita significativa rispetto al 2024 del 33,53%. Secondo lo studio di Gate-away, questo è un risultato che riflette il crescente appeal internazionale del capoluogo e del suo hinterland, sempre più percepiti come alternative credibili alle grandi città europee, grazie a un mix unico di qualità urbana, servizi, università, connessioni infrastrutturali e solidità economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di una casa a Bologna: cosa cercano gli stranieri? Il fascino di casolari, attici e palazzi storici (anche in provincia)

Approfondimenti su Bologna immobili

La Toscana continua a rappresentare una meta ambita per gli acquirenti stranieri interessati all’acquisto di immobili in Italia.

La Lunigiana si sta consolidando come una delle destinazioni più interessanti per il mercato immobiliare internazionale in Italia, grazie alle sue caratteristiche uniche e al paesaggio autentico.

