Il Senato approva il MelanomaDay | più informazione e screening contro il melanoma

Il Senato ha approvato ufficialmente il MelanomaDay, una giornata dedicata a sensibilizzare la popolazione sul rischio del melanoma e promuovere screening precoci. Prima di questa decisione, il merito va a Gianluca Pistore, che ha spinto affinché l’attenzione sulla prevenzione diventasse una priorità nazionale. Ora, con questa giornata, si punta a diffondere più informazioni e a coinvolgere più persone nelle visite preventive.

L a prevenzione del melanoma sta per avere una giornata nazionale dedicata, ma prima ancora ha avuto un volto e una determinazione precisa: quella di Gianluca Pistore. È anche grazie al suo impegno, portato avanti come presidente dell’ Associazione MelanomaDay, che l’iter parlamentare per l’istituzione del MelanomaDay ha compiuto un nuovo passo avanti con il via libera del Senato. Un traguardo che parla alle istituzioni, ma soprattutto alle persone: a chi convive con il melanoma e a chi, grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, può evitarlo. Melanoma: tutto quello che c’è da sapere X Un tumore in aumento, una prevenzione che salva vite. 🔗 Leggi su Iodonna.it

