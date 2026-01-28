Il Sassuolo si prepara ad accogliere Nzola, ma ancora non c’è niente di deciso. La società neroverde ha chiarito di voler prima concludere le sue operazioni di mercato, poi eventualmente pensare a eventuali uscite. La prossima settimana sarà decisiva, con il mercato che si chiuderà lunedì prossimo. La squadra aspetta e monitora la situazione, senza fare troppe promesse. Garcia potrebbe sorprendere con qualche mossa a sorpresa, ma tutto resta aperto.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Prima prendiamo, poi lasciamo eventualmente uscire". Questa la linea in casa neroverde, quindi tanto vale disporsi all’attesa, dal momento che, a meno di una settimana dalla sirena, che suona la serata di lunedi prossimo. Per allora il Sassuolo avrà già giocato contro il Pisa e tanto vale attendersi allora colpi last minute, anche perché quanto succede in queste ore sembra limitato allo stallo imposto dalla trattativa che porterebbe in neroverde M’Bala Nzola agevolando l’uscita – in prestito – di Laurs Skjelleruo verso la Spezia. Si guarda alla Fiorentina, insomma, dal momento che mancherebbe proprio l’ok della dirigenza viola a fare dell’attaccante angolano un giocatore del Sassuolo: in uscita da Pisa, dove è in prestito, Nzola vuole restare in serie A e la Fiorentina, che con il Pisa aveva ‘chiuso’, questa estate, con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 6, immaginiamo possa essere d’accordo, ma non gratis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo aspetta Nzola. Garcia possibile sorpresa

Approfondimenti su Sassuolo Nzola

M’Bala Nzola si prepara a lasciare Pisa, con il Sassuolo in posizione favorevole per assicurarsi il suo trasferimento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sassuolo Nzola

Argomenti discussi: Sempre più Sassuolo per Nzola: attesa per l’ok finale della Fiorentina; Lecce, il Sassuolo temporeggia in attesa di trovare il sostituto di Cheddira. Rispuntano Nzola e Cutrone; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Il Sassuolo aspetta Nzola. Garcia possibile sorpresaIl mercato dei neroverdi può accendersi da un momento all’altro. Per l’attaccante serve l’ok della Viola, Skjellerup ha già il biglietto per La Spezia. sport.quotidiano.net

Sassuolo, colpo in attacco per Grosso: arriva NzolaNzola al Sassuolo - Archiviata la vittoria interna contro la Cremonese, il Sassuolo guidato da Fabio Grosso guarda con ... fantamaster.it

Pallavolo Caronno Pertusella. . L'Intervista al Coach Abbiamo scambiato due chiacchiere con coach Claudio Gervasoni in vista del debutto alle qualificazioni di Coppa Italia. Ci aspetta una doppia sfida di fuoco contro il Sassuolo nei prossimi due sabati! N - facebook.com facebook