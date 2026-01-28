Il Pirellone mette a disposizione oltre un milione di euro per i musei d’impresa. La Brianza sogna di riaccendere i riflettori su due grandi storie industriali: Frette e Autobianchi. In arrivo fondi per valorizzare il passato e le eccellenze che hanno fatto grande questa zona.

Il Pirellone mette 1 milione e 250mila euro a disposizione dei musei d’impresa e la Brianza sogna di celebrare altre due epopee industriali che ne hanno portato il nome in alto in tutto il mondo: " Frette e Autobianchi ", suggerisce il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia). Nel 2025 due sono già stati inaugurati insieme ad altri 31 in Lombardia, Genovesi Costruzioni a Limbiate e Salda Arredamento a Meda, mentre un terzo è in cammino: Gilera, ad Arcore. "Siamo alla valutazione del progetto economico", dice il sindaco Maurizio Bono, che considera il progetto un fiore all’occhiello dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ’saper fare’ finisce in mostra. Dal museo d’impresa Gilera al sogno di Autobianchi e Frette

