Il ritorno della Rai in Fiera | via al conto alla rovescia per i nuovi studi televisivi Nel 1954 iniziò tutto qui

La Rai torna in Fiera a Milano. Dopo anni di assenza, l’emittente si prepara a riaprire i suoi studi televisivi proprio nel luogo dove tutto era cominciato, nel 1954. La notizia fa il giro della città: i lavori sono in corsa e il conto alla rovescia è già partito. La Rai vuole rinnovare la sua presenza e dare nuovo impulso alla produzione televisiva in uno dei simboli di Milano.

Milano, 28 gennaio 2025 – La Rai si prepara a tornare dove la sua storia aveva avuto inizio: in un padiglione della Fiera di Milano. Il conto alla rovescia durerà fino alla primavera del 2028, se è vero che ci vorranno 28 mesi per chiudere i cantieri. Ed è partito ieri mattina, quando è stata posata la prima pietra del nuovo centro di produzione dell’emittente televisiva pubblica n ell’area compresa tra via Colleoni e via Gattamelata. In tutto 65mila metri quadrati. Come sarà la nuova sede. Proprio qui sorgerà il nuovo quartier generale della Rai, che dall’inizio del 2029 andrà definitivamente a sostituire gli storici studi televisivi di corso Sempione, oltre a quelli di via Mecenate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ritorno della Rai in Fiera: via al conto alla rovescia per i nuovi studi televisivi. “Nel 1954 iniziò tutto qui” Approfondimenti su Rai Fiera Canone Rai, conto alla rovescia per l’esenzione: c’è tempo fino al 31 gennaio Il termine per richiedere l’esenzione dal Canone Rai 2024 scade il 31 gennaio. Cosma Vela Ancona, scattato il conto alla rovescia per l'inizio del torneo cadetto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rai Fiera Argomenti discussi: Il ritorno della neve; Rock’n’Roll Circus: a Rai Radio2 si pensa al ritorno?; Affari tuoi, De Martino svela il ritorno di Herbert: Vi do lo spoiler. Poi la maxi vincita (amara) di Alessio; La morte di Nadia, nuovi amori e gli Anni 70: è ora di dire addio ai Sartori. Amadeus verso il ritorno in Rai: meno soldi, più poteri. Ipotesi Sanremo 2027?Messo così, il ritorno di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, 63 anni, sembra paradossale. Eppure non lo è. Sullo sfondo c’è il Festival di Sanremo 2027. Carlo Conti, che da uomo-azienda qual è, ha ... quotidianodipuglia.it Amadeus, la verità sul ritorno in RaiNo, il ritorno in Rai di Amadeus non è vicino. Lo confermano gli stessi vertici dell’emittente nazionale, secondo cui non c’è alcun dialogo ... dilei.it "Viareggio-Napoli Andata e ritorno" La mostra ospitata alla FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli ETS nel reportage del Tgr Rai - facebook.com facebook Su Rai 3 il ritorno di #Farwest, con Salvo Sottile in prima serata il martedì, si attesta al 5% di share e 767 mila telespettatori. #AscoltiTv x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.