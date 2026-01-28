Il richiamo dell’ambasciatore italiano dalla Svizzera dopo la strage di Crans Montana e il corto circuito del garantismo

L’Italia ha richiamato il suo ambasciatore dalla Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. La decisione ha provocato polemiche e ha alzato le tensioni tra i due paesi. Molti commentano che questa mossa danneggia l’immagine dell’Italia e mette in discussione il rispetto delle regole giuridiche. La vicenda ha acceso un dibattito sul modo in cui il governo affronta i casi di giustizia e garantismo.

Il richiamo dell'ambasciatore italiano dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti ha prodotto un danno politico e culturale profondo: ha trasformato un principio di civiltà giuridica in una reazione emotiva di governo, indebolendo proprio l'immagine garantista che l'esecutivo dice di voler difendere. C'è un punto su cui bisognerebbe fermarsi, respirare, e fare un passo indietro. Non per insensibilità verso una tragedia immane, non per indifferenza verso il dolore delle vittime di Crans-Montana, ma per rispetto verso qualcosa che dovrebbe stare più in alto della contingenza emotiva: la distinzione dei poteri e il senso stesso del garantismo.

