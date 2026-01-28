Il regista di Titanic sposato 5 volte | Amavo le mie ex mogli ma non sapevamo convivere ecco cosa ho capito

James Cameron, il regista di Titanic e Avatar, ha vissuto cinque matrimoni. Oggi dice di aver capito che amare le ex mogli non significa saper convivere. A 71 anni, con quattro matrimoni falliti alle spalle, l’uomo ammette di aver impiegato anni a capire che le relazioni non sono come dirigere un film da un miliardo di dollari.

Durante una recente intervista nel podcast In Depth with Graham Bensinger, nell'ambito della promozione di Avatar: Fuoco e Cenere, Cameron ha parlato della sua vita sentimentale. Quando l'intervistatore ha menzionato i suoi cinque matrimoni – tra cui quello attuale, che va avanti da 25 anni – il regista ha subito voluto contestualizzare: quattro dei suoi matrimoni sono durati meno di un anno di convivenza effettiva.

