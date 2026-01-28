Il punto nascita non deve chiudere I sindaci del Valdarno stringono i ranghi

I sindaci del Valdarno si uniscono in difesa del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia. In una riunione compatta, chiedono che non venga chiuso, sottolineando la sua importanza per le comunità locali. La decisione ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma la posizione dei sindaci resta ferma: il servizio deve rimanere attivo.

Posizione compatta e una richiesta chiara: il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia non deve chiudere. È questo il messaggio emerso dalla riunione della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, che si è svolta ieri pomeriggio a San Giovanni Valdarno alla presenza del direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre. Al centro dell’incontro, gli aggiornamenti sulla situazione del reparto maternità dell’ospedale valdarnese, tema che da settimane tiene alta l’attenzione del territorio. La riunione di ieri ha rappresentato un ulteriore passaggio di un percorso già avviato: una prima Conferenza dei sindaci si era svolta il 17 gennaio alla Gruccia, con l’intervento finale del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mentre un secondo incontro si era tenuto il 21 gennaio in modalità da remoto alla presenza di tutti i sindaci del Valdarno aretino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Valdarno PuntoNascita

Fp e Cgil criticano la decisione di chiudere il punto nascita del Valdarno, sottolineando come questa scelta rappresenti un danno alla tutela della salute di prossimità.

La conferenza dei sindaci del Valdarno si è riunita oggi per decidere sul futuro del punto nascita della Gruccia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Valdarno PuntoNascita

Argomenti discussi: Il punto nascita a Barga non è a rischio chiusura; Il punto nascita di Montevarchi può costare tagli da 160 milioni; Chiusura punto nascita della Gruccia, Veneri e Tomasi portano il caso in Regione e chiedono spiegazioni; Impegno Comune, lettera aperta sul punto nascita della Gruccia.

Punto nascita di Spoleto: il Comitato regionale si astiene e non dà il pareredi Chia.Fa. «Il Comitato percorso nascita regionale (Cpnr) ha deciso di non esprimere un parere sulla riattivazione del Punto nascita di Spoleto». Dopo una serie di indiscrezioni circolate nella tarda ... umbria24.it

Così i cantieri in A1 potrebbero tenere aperto il punto nascite in ValdarnoLa Regione Toscana dovrà produrre un dossier specificando come i tempi delle opere renderebbero incerti i tempi di percorrenza verso Arezzo o Firenze da parte di madri in travaglio. Le deroghe non con ... arezzonotizie.it

TV1. . PUNTO NASCITA VALDARNO: Conferenza dei sindaci con la presenza del Direttore dell'Asl TSE Marco Torre. - facebook.com facebook

Così i cantieri in A1 potrebbero tenere aperto il punto nascite in Valdarno x.com