Il punto nascita a quota 500 parti | Dobbiamo raggiungere l’obiettivo

La Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino ha fissato un nuovo obiettivo: arrivare a 500 nascite all’anno per mantenere aperto il punto nascita dell’ospedale. I rappresentanti locali vogliono raggiungere questa soglia per evitare la chiusura e garantire un servizio fondamentale ai cittadini. La sfida ora è convincere le istituzioni e la comunità a sostenere questa meta, che potrebbe fare la differenza per il futuro dell’ospedale.

Obiettivo 500 parti. È questo il target a cui punta la Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino per mantenere attivo il punto nascita dell' ospedale del Valdarno. Nel tardo pomeriggio di ieri i primi cittadini della vallata si sono riuniti a San Giovanni per fare fronte comune nel difendere un servizio ritenuto fondamentale per il territorio e che incontra la piena soddisfazione delle famiglie che vi si rivolgono. I sindaci ne hanno parlato con il direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sud Est Marco Torre. Il tavolo istituzionale ha fatto così il punto sull'interlocuzione in corso tra Regione Toscana e Ministero della Salute affinché il reparto nascita del Santa Maria alla Gruccia non chiuda i battenti.

