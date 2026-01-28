Il processo inverso ATERG | l’energia del futuro che nessuno vuole vedere

Il processo chiamato “ATERG” punta a catturare l’anidride carbonica dall’atmosfera e trasformarla in energia. È un’idea che esiste da tempo, ma finora nessuno ha voluto davvero metterla in pratica. Gli studi scientifici ci sono, e mostrano che si può fare. Tuttavia, molte aziende e governi evitano di investire in questa tecnologia, preferendo soluzioni più tradizionali. Ora, la domanda è se il futuro dell’energia possa passare per questa strada sconosciuta e ancora poco sfruttata.

Esistono già studi scientifici che mirano a catturare l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e a trasformarla in energia. Un'idea che richiama, in forma tecnologica, la funzione clorofilliana delle piante: assorbire CO? e restituire energia utile all'uomo. Un processo inverso, che potremmo definire "ATERG", capace di ribaltare il paradigma attuale della lotta alle emissioni, non limitandosi a ridurle, ma trasformandole in risorsa. Siamo, in fin dei conti, alle porte di uno sconvolgimento globale delle risorse naturali. Lo sfruttamento incontrollato di territori da parte di multinazionali o di potenze straniere, senza una crescita equilibrata delle popolazioni locali, porterà inevitabilmente a tensioni e rivolte sociali.

