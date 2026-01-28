Il problema delle concussion nel rugby

Il rugby italiano si trova di fronte a un problema crescente: le concussion, le commozioni cerebrali che colpiscono giocatori di tutte le età. In molte partite, medici e allenatori sono costretti a gestire in modo rapido e spesso improvvisato casi di testa sbattuta. Ora, si cerca di capire come ridurre i rischi e sensibilizzare chi gioca e chi si occupa di loro. La questione resta aperta e molto dibattuta tra gli esperti del settore.

Pubblichiamo un estratto da "Colpi in testa", il nuovo libro di Tommaso Clerici edito da 66thand2nd. Se volete acquistare il libro, potete farlo cliccando qui. Sébastien Chabal si accomoda in quello che assomiglia a uno studio televisivo, anche se la registrazione dell’intervista verrà pubblicata su YouTube. Capelli brizzolati, sopracciglia folte, barba nera lunga, quando giocava Chabal era un metro e novanta per centoquindici chili. Negli anni successivi al Mondiale del 2007, era stato promosso a titolare inamovibile della Nazionale francese, diventandone un simbolo e il volto dell’intero movimento, affermandosi come personaggio pop tra pubblicità, campagne mediatiche e simili, fino al ritiro nel 2014. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il problema delle concussion nel rugby Approfondimenti su Tommaso Clerici Campionato maschile Serie A Elite di rugby: Petrarca Rugby vs Rangers Rugby Vicenza 1974 Il campionato maschile di Serie A Elite di rugby prosegue con il derby tra Petrarca Rugby e Rangers Rugby Vicenza 1974. Coppa Italia maschile Serie A di rugby: Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Dr. Dylan Seeley: How This Simple Training Cut Concussions By 85% Voto di di scambio e concussione , le accuse della Procura “fanno tremare” il consigliere Zannini Ancora nuvole nere per Zannini. Nuove guai giudiziari, infatti, per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, cui la Procura della Repubblica di Sant - facebook.com facebook

