Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Da quifinanza.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. Le variazioni di costi si sommano alle domande dei cittadini, sempre più attenti a come si muove il mercato dei carburanti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Video Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Ultime notizie su Prezzo Carburanti

Argomenti discussi: Prezzi carburanti a gennaio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; La sorpresa al distributore: il diesel è più caro della benzina; Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e diesel; Benzina, l’Europa è in riserva: perché il prezzo alla pompa resterà alto nonostante il petrolio a basso costo.

il prezzo di benzinaPrezzi benzina, deciso rialzo dei carburanti. Netta impennata per diesel e metanoI prezzi dei carburanti alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio sono in deciso rialzo, come da previsioni. In netto rialzo anche il metano. Sulle autostrade, il prezzo medio nazional ... msn.com

Costo diesel e benzina, quali sono le previsioni per il 2026Le previsioni su prezzi di diesel e benzina nel 2026, effetti sulle accise, impatto per i consumatori e differenze regionali ... autotoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.