Il piano di Roma per l' housing sociale | incentivi pubblici e contratti di 16 anni

Roma mette in campo un piano ambizioso per l’housing sociale. Entro il 2035, il Comune punta a costruire oltre 75 mila case per famiglie con redditi bassi. La strategia prevede incentivi pubblici e contratti di affitto di 16 anni. La cifra, calcolata da FederLazio, è stata annunciata il 27 gennaio durante l’evento “Emergenza abitativa”. Ora si attende di capire come il progetto prenderà forma e se riuscirà a risolvere il problema abitativo che da tempo affligge la capitale.

Inoltre, la Regione Lazio approverà in giunta un accordo con Cassa Depositi e Prestiti per spendere gli oltre 120 milioni di euro stanziati per l'edilizia sociale Oltre 75mila case per famiglie a basso reddito entro il 2035. E' il fabbisogno calcolato da FederLazio per la città di Roma, reso pubblico il 27 gennaio durante l'evento “Emergenza abitativa. Una casa che manca, un bisogno che cresce”, alla presenza dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia e alla vicepresidente della giunta regionale del Lazio, Roberta Angelilli. Non si tratta di case popolari. Ma di unità abitative per la cosiddetta “fascia grigia”, famiglie con redditi non sufficientemente bassi per accedere alla graduatoria Erp, ma nemmeno abbastanza alti per reperire casa sul mercato privato.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Housing

La Commissione europea presenta il suo Piano Casa, una strategia mirata a regolamentare gli affitti brevi e sostenere l'housing sociale, in contrasto con il silenzio del governo italiano su questa questione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Housing

Argomenti discussi: Roma prova a chiudere la stagione dei quartieri incompiuti: 60 milioni per 24 piani di zona da finire; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 24 e 25 gennaio; Roma, 3 grandi edifici del Comune diventeranno case (a basso costo) e servizi; Roma, il nuovo piano per i servizi nei quartieri spiegato da Maurizio Veloccia. Ridurrà le disuguaglianze.

Un fondo per la competitività nel bilancio Ue: il piano Roma-Berlino ispirato (in parte) da DraghiHuffpost ha visionato il testo sottoscritto da Meloni e Merz in vista del summit europeo del 12 febbraio: L’Ue sta rimanendo indietro, continuare così non è ... huffingtonpost.it

Roma, la Camera di commercio investirà cento milioni nel 2026: «Così nasce il supercomputer»Il piano per le imprese locali: la metà finanzierà l’informatizzazione. Previsti 38 milioni per gli interventi di breve periodo e 60 milioni nel medio-lungo termine ... roma.corriere.it

Forest for Rome, inaugurati due nuovi boschi didattici A Roma nascono due nuovi boschi, messi a dimora a via Pieralisi, nel Municipio XIV e nel parco Talenti nel Municipio III. Gli interventi fanno parte del progetto "Forest For Rome", il piano di forestazione d - facebook.com facebook

Contro la Roma il solito piano tattico del #Milan di #Allegri: per il futuro serve cambiare #SempreMilan #RomaMilan #SerieA x.com