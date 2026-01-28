Il Philadelphia Union vuole Blesa Attesa per Cerri Samp su Di Pardo
La trattativa tra il Philadelphia Union e Blesa è in corso, ma ancora senza conferme ufficiali. Mentre si avvicina la scadenza di mercato, in casa Juventus si aspetta l’ok del board americano per portare Alberto Cerri in squadra. Intanto, la Sampdoria monitora da vicino Di Pardo, in attesa di sviluppi.
Meno di una settimana alla chiusura delle trattative, mentre si attende ancora il via libera del board americano per l’operazione che porterebbe Alberto Cerri in bianconero. Al centro dei discorsi di mercato, nelle ultime ore, è invece finito Jalen Blesa. L’attaccante spagnolo era già nel mirino di alcuni club europei ai quali si sarebbe aggiunto ora anche il Philadelphia Union, squadra che dal 2010 milita nella serie A americana, la Major League soccer. Da oltreoceano sarebbero arrivate voci di una possibile offerta di milione e trecentomila euro per il passaggio a titolo definitivo di Blesa al club statunitense, anche se ufficialmente – questo emerge dal club – ancora nessuno ha bussato alla porta del Cavalluccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Philadelphia Union
Philadelphia Union – New York City 0-1: i vincitori del Supporters’ Shield umiliati mentre Moralez attacca il Miami cl
Mantova, prove di rilancio. Il Padova come la Samp. Possanzini vuole conferme per riconquistare i tifosi
Ultime notizie su Philadelphia Union
Argomenti discussi: Il Philadelphia Union vuole Blesa. Attesa per Cerri, Samp su Di Pardo; Mercato, Il Cesena aspetta gli Usa per Cerri, ma dagli Usa vogliono strappargli Blesa; Brenden Aaronson entra in ottima forma al momento giusto per il Leeds e gli Stati Uniti; Il Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la prima offerta.
Il Philadelphia Union vuole Blesa. Attesa per Cerri, Samp su Di PardoMeno di una settimana alla chiusura delle trattative, mentre si attende ancora il via libera del board americano per ... msn.com
Mercato, Il Cesena aspetta gli Usa per Cerri, ma dagli Usa vogliono strappargli BlesaIl Philadelphia Union è uscito allo scoperto per Jalen Blesa. La società della Pennsylvania, che milita in Mls, vuole portare oltreoceano ... corriereromagna.it
Showing: The Philadelphia Story (1940) - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.