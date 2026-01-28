La trattativa tra il Philadelphia Union e Blesa è in corso, ma ancora senza conferme ufficiali. Mentre si avvicina la scadenza di mercato, in casa Juventus si aspetta l’ok del board americano per portare Alberto Cerri in squadra. Intanto, la Sampdoria monitora da vicino Di Pardo, in attesa di sviluppi.

Meno di una settimana alla chiusura delle trattative, mentre si attende ancora il via libera del board americano per l’operazione che porterebbe Alberto Cerri in bianconero. Al centro dei discorsi di mercato, nelle ultime ore, è invece finito Jalen Blesa. L’attaccante spagnolo era già nel mirino di alcuni club europei ai quali si sarebbe aggiunto ora anche il Philadelphia Union, squadra che dal 2010 milita nella serie A americana, la Major League soccer. Da oltreoceano sarebbero arrivate voci di una possibile offerta di milione e trecentomila euro per il passaggio a titolo definitivo di Blesa al club statunitense, anche se ufficialmente – questo emerge dal club – ancora nessuno ha bussato alla porta del Cavalluccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Philadelphia Union vuole Blesa. Attesa per Cerri, Samp su Di Pardo

