Il Perugia fa sapere ai suoi tifosi che la partita conta e invita a riempire la curva. Per le prossime tre sfide interne, il club propone una promozione speciale: tre biglietti a 30 euro. La società chiede ai sostenitori di essere presenti e di sostenere la squadra con il loro entusiasmo.

"Stiamo vicini alla nostra squadra, il Grifo ha bisogno di tutti i suoi tifosi ". Con questo messaggio il Perugia lancia una nuova promozione per le prossime tre sfide al Curi. Un mini abbonamento scontato per il settore di Curva Nord. Sconti speciali per Perugia-Ravenna in programma venerdì alle 20,30, Perugia-Carpi di domenica 15 febbraio alle 17,30 e Perugia-Pineto in agenda sabato 28 febbraio alle 17,30. Sarà possibile acquistare il pack per queste tre gare al prezzo speciale di 30 euro (più 2 euro di prevendita) per la sola Curva Nord. Il pack potrà essere sottoscritto presentando il documento e per i soli residenti in Umbria o possessori di Grifo Card. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Il Perugia ha bisogno dei suoi tifosi". Promozione in Curva: tre sfide a 30 euro

