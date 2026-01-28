Il pennese Paolo Baroni sul podio del campionato italiano over 60 di padel

Paolo Baroni, 60enne di Pennese, si è distinto ai campionati italiani di padel, arrivando sul podio nella categoria over 60. L’atleta ha portato a casa un risultato importante, e il Comune lo ha già ringraziato pubblicamente per aver portato onore alla città.

Il pennese Paolo Baroni conquista il podio ai campionati italiani di padel, categoria over 60, e riceve le congratulazioni dell'amministrazione comunale.Il sindaco Gilberto Petrucci e l’assessore comunale allo Sport, Emidio Camplese, esprimono le proprie congratulazioni a Paolo Baroni «per l’importante risultato conseguito al Campionato Italiano di Padel, categoria Over 60, dove ha conquistato un prestigioso terzo posto». Baroni, già tennista affermato, si conferma protagonista anche nel padel, disciplina nella quale nel 2025 si è laureato campione italiano nella medesima categoria. VIDEO Il Comune di Penne stanzia fondi per gli studenti pendolari non residenti iscritti negli istituti superiori cittadini🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Paolo Baroni Musetti n.3 del mondo, secondo italiano sul podio Attualmente, la classifica ATP vede due italiani tra i primi tre posizionati, con Musetti al numero 3 del mondo. Pattinaggio artistico su ghiaccio, campionato italiano fascia gold: doppio podio Giglio Bianco a Fanano Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Paolo Baroni Il pennese Paolo Baroni sul podio del campionato italiano over 60 di padelIl pennese Paolo Baroni conquista il podio ai campionati italiani di padel, categoria over 60, e riceve le congratulazioni dell'amministrazione comunale. Il sindaco Gilberto Petrucci e l’assessore com ... ilpescara.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.