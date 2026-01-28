Il Pedrocchi come cornice alla presentazione della Sc Padovani Polo Cherry Bank

Ieri sera, nel cuore di Padova, si è tenuta la presentazione ufficiale della formazione 2026 della Sc Padovani Polo Cherry Bank. L’evento si è svolto nella sala Rossini, uno dei luoghi più suggestivi della città, attirando un pubblico interessato. La serata ha visto protagonisti i giovani atleti, pronti a mostrare le loro abilità in vista della nuova stagione.

«Siamo felici - ha sottolineato il presidente Galdino Peruzzo - di come ha preso forma la formazione di quest'anno: una stagione che segnerà un ulteriore passo in avanti per il nostro team» E' stata presentata ieri sera, 28 gennaio, all'interno della prestigiosa e suggestiva sala Rossini, nel cuore di Padova, la formazione 2026 della Sc Padovani Polo Cherry Bank. La formazione UCI Continental presieduta da Galdino Peruzzo, con i vice Martino Scarso e Alberto Ongarato, che anche in questa stagione pedalerà in sinergia con l'Us F. Coppi Gazzera Videa del presidente Renato Marin, ha svelato i propri programmi e i propri partner nel corso del vernissage che si è tenuto al piano nobile del rinomato Caffè Pedrocchi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La Sc Padovani Polo Cherry Bank si prepara alla nuova stagione con la presentazione al Pedrocchi, dopo il raduno invernale di Riccione.

