Il Pd ha scelto la segretaria cittadina | a breve arriverà Angiuli

Il Partito Democratico di Bologna ha scelto la sua nuova segretaria cittadina. A breve, nelle prossime settimane, sarà annunciato ufficialmente il nome di Isabella Angiuli, che dovrebbe prendere il posto di Giulia Bernagozzi. Angiuli, vicina a Elly Schlein e molto vicina al sindaco Matteo Lepore, ha battuto la consigliera comunale Bernagozzi, sostenuta da un altro deputato. La candidatura di Angiuli era data in vantaggio e ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Nuova segretaria cittadina Pd in arrivo. Salvo sorprese dovrebbe essere Isabella Angiuli (ala Schlein, vicina a Matteo Lepore) che ha avuto la meglio sulla consigliera Giulia Bernagozzi (vicina al deputato Andrea De Maria), altro nome in pole. La sfida tra Angiuli e Bernagozzi. La curiosità è che la 'sfida' tra Angiuli e Bernagozzi già c'era stata per il Consiglio comunale. Con la prima che, lamentando che le fossero state conteggiate due preferenze in meno rispetto a Bernagozzi alle Comunali, fece ricorso al Tar e vinse, subentrando alla collega.

