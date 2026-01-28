Il Pd annuncia trionfante | Anche Pif vota no al referendum! E il web ride | Il noto giurista… video

Il Partito Democratico festeggia annunciando che anche Pif si sarebbe schierato contro il referendum, ma il web non ci sta. In rete si ride e si fa notare che il noto giurista di fama internazionale non ha mai espresso pubblicamente questa posizione. La confusione tra personaggi storici e attuali crea scompiglio e lascia intendere che si cerca di usare un’immagine popolare per influenzare l’opinione pubblica. La vicenda mette in evidenza come le comunicazioni ufficiali possano essere distorte o fraintese, generando confusione tra gli utenti.

Il Pd annuncia trionfante che Norberto Bobbio, Pietro Nenni, Alcide De Gasperi ed Enrico Berlunguer voteranno "No" al referendum? No, ma il problema non è tanto il fatto che non siano più in grado di votare, ma che c'è un giurista di fama internazionale pronto a trascinare il popolo del "No" alla vittoria. Si chiama Pif. Fa il comico. In passato aveva sostenuto Renzi, poi i grillini, ora il Pd. " Ho capito che devo votare no ascoltando Nordio e Tajani e l'ho capito di più di quando ascolto un magistrato. Tajani, ad esempio, ha dichiarato che la maggior parte degli imputati in Italia alla fine viene assolta.

