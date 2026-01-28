Il parere dei geologi | a Niscemi nessun evento improvviso fragilità nota

L’Ordine regionale dei geologi di Sicilia rassicura la popolazione di Niscemi. Secondo gli esperti, non ci sono rischi di eventi improvvisi, anche se la fragilità del terreno è nota. I geologi affermano che la situazione è sotto controllo e che non ci sono motivi di allarme immediato, nonostante il movimento franoso abbia causato evacuazioni e danni. La comunità può comunque mantenere attenzione, ma senza panico.

AGI - L'Ordine regionale dei geologi di Sicilia esprime "profonda e sincera solidarietà" alla popolazione di Niscemi, duramente colpita dal grave movimento franoso che ha interessato il territorio comunale, provocando l' evacuazione di centinaia di famiglie, danni ingenti al patrimonio edilizio e una comprensibile condizione di paura e incertezza. La frana di Niscemi, spiega il presidente Paolo Mozzicato, "non può essere letta come un evento improvviso o eccezionale, ma va inquadrata all'interno di un contesto geologico ben noto e storicamente documentato. I precedenti del 1790 e del 1997, ampiamente descritti negli archivi storici e negli studi scientifici, dimostrano come l'area sia interessata da una fragilità strutturale e geologica di lungo periodo, legata alla natura dei terreni sabbioso-argilloso-marnosi, al particolare assetto stratigrafico del versante e alla complessa dinamica idrogeologica che caratterizza la collina di Niscemi ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il parere dei geologi: a Niscemi "nessun evento improvviso", fragilità "nota" Approfondimenti su Niscemi Geologi La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento” La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio. Ordine dei geologi, si rinnova il team dei referenti provinciali. Alla presidenza regionale c'è Fabrizio Giorgini L’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna rinnova il proprio team con l’elezione di Fabrizio Giorgini alla presidenza regionale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Niscemi Geologi Argomenti discussi: Il ciclone Harry rivela la fragilità delle coste siciliane, l'appello dei geologi: Bisogna pianificare per il futuro; Maltempo e crisi idrogeologica: la fragilità del Sud Italia sotto la lente dei geologi - Montagne & Paesi; Le immagini di un drone mentre riprendono la frana che avanza e che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Visibile anche il crollo dal vivo di una nuova porzione di terreno e di parte di una casa. Segui tutti gli aggiornament; Frana, viceministro Rixi: Attivate procedure per gratuità pedaggi, ora basta bloccare gli interventi Anas. Il ciclone Harry rivela la fragilità delle coste siciliane, l’appello dei geologi: Bisogna pianificare per il futuroLungomare di Catania e città devastata dal maltempo, le immagini dei danni (2) Le ... msn.com L'allarme dei geologi in Puglia: «Gargano e Salento sempre più a rischio erosione»L'allarme dei geologi in Puglia: «Gargano e Salento particolarmente a rischio erosione». «Abbiamo 900 chilometri di coste in Puglia ... msn.com Niscemi è un po’ una metafora di questa Italietta. Mentre un certo popolino grida “forza gioggia”, fomentato dalla propaganda sui terribili “maranza”, da quella sulla mitologica “famiglia nel bosco” e dalle idiozie su una riforma della Giustizia che serve solo a qu - facebook.com facebook

