Il Paradiso delle Signore torna giovedì 29 gennaio con una puntata che promette forti emozioni. Umberto si trova sotto pressione e non riesce a tenere a bada le tensioni in famiglia. Odile sorprende tutti con un annuncio importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel frattempo, tra litigi e ricordi, i personaggi si fanno strada tra le emozioni, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Il Paradiso delle Signore 10 torna anche giovedì 29 gennaio con un nuovo appuntamento ricco di suspense: c'è chi litiga di brutto, chi si lascia tentare dai ricordi e chi fa un annuncio shock. Le anticipazioni. Tra vecchie ferite che si riaprono, progetti ambiziosi e manovre sottili, la puntata in onda giovedì 29 gennaio de Il Paradiso delle Signore (su Rai 1 alle ore 16.00) mette i personaggi davanti a scelte delicate e a verità che faticano a restare nascoste. Al centro, ancora una volta, il rapporto sempre più fragile tra Rosa e Marcello e il passato di Umberto, che qualcuno sembra deciso a riportare a galla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 gennaio: Umberto sotto pressione, Odile fa un annuncio importante

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, prosegue nel racconto delle vicende ambientate nella Milano degli anni '60.

