Il padre morì in un campo Suo figlio posa la pietra

Ieri al cimitero ebraico di Scandiano si è svolta la cerimonia del giorno della memoria. La musica di Schindler’s List, suonata dal violino, ha accompagnato l’ingresso del corteo. Tra i presenti, il figlio ha deposto una pietra in ricordo del padre morto in un campo. La cerimonia si è svolta senza grandi clamori, ma con un momento di commozione sincera.

Le note di Schindler’s List, eseguite da un violino, ieri hanno accompagnato l’ingresso del corteo al cimitero ebraico di Scandiano aprendo la cerimonia del giorno della memoria organizzata dal Comune. Un inizio intenso e carico di significato. Hanno partecipato molti cittadini, genitori e famiglie, rappresentanti delle associazioni del territorio e le scuole. Il sindaco Matteo Nasciuti ha sottolineato che il giorno della memoria "non è soltanto un esercizio del ricordo, ma una responsabilità morale che ci chiama a interrogarci anche sul presente". Gli interventi musicali della scuola di musica di Arceto Musar e le letture delle scuole hanno accompagnato la mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

