Il non podcast imperfetto di Aurora Ramazzotti | La mia parola preferita? Autenticità
Aurora Ramazzotti debutta nel mondo dei podcast con “Questa non è un’intervista”. La conduttrice ha scelto di parlare di sé e delle sue passioni, puntando su autenticità. Il nuovo progetto è già disponibile su YouTube e altre piattaforme, e lei promette di mantenere un tono diretto e senza filtri. La sua voce fresca e sincera si fa ascoltare mentre affronta temi semplici, cercando di creare un legame diretto con il pubblico.
Milano – Nuova avventura professionale per Aurora Ramazzotti che oggi ha lanciato il suo podcast “Questa non è un’intervista”, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme. “ Ci tengo molto, andate a vederlo e fatemi sapere cosa ne pensate ” ha detto la content creator e volto tv lanciando la prima puntata della stagione, che vede protagonista il regista Gabriele Muccino. “Questa non è un’intervista è diventata grande. Ha uno studio, delle luci, una scritta sul muro ma sempre la stessa voglia di fare le cose a modo nostro – ha detto Aurora Ramazzotti lanciando la prima puntata. TVRG Photocall film Le Cose non Dette nella foto Aurora Ramazzotti Milano 26-01-2026 Photocall in occasione dell'anteprima del film Le Cose non Dette foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas Il (non) podcast di Aurora Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Aurora Ramazzotti
“Questa non è un’intervista”: Aurora Ramazzotti lancia il suo nuovo podcast
Aurora Ramazzotti presenta il suo nuovo podcast, “Questa non è un’intervista”, disponibile dal 28 gennaio.
Trump: 'dazi' la mia parola preferita
Nel suo discorso sull'economia degli Stati Uniti, il presidente Trump sottolinea l'importanza dei dazi, definendoli la sua parola preferita.
Eros Ramazzotti in versione nonno Qualche mese fa, sui social, ha condiviso uno scatto tenerissimo insieme al piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. A accompagnare la foto, una sola parola: “Nipotanza”. Un’immagine semplice, intima, lontana dal facebook
#Vita da Influencer - Aurora Ramazzotti lancia "Questa non è un'intervista" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.