Il non podcast imperfetto di Aurora Ramazzotti | La mia parola preferita? Autenticità

Aurora Ramazzotti debutta nel mondo dei podcast con “Questa non è un’intervista”. La conduttrice ha scelto di parlare di sé e delle sue passioni, puntando su autenticità. Il nuovo progetto è già disponibile su YouTube e altre piattaforme, e lei promette di mantenere un tono diretto e senza filtri. La sua voce fresca e sincera si fa ascoltare mentre affronta temi semplici, cercando di creare un legame diretto con il pubblico.

Milano – Nuova avventura professionale per Aurora Ramazzotti che oggi ha lanciato il suo podcast “Questa non è un’intervista”, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme. “ Ci tengo molto, andate a vederlo e fatemi sapere cosa ne pensate ” ha detto la content creator e volto tv lanciando la prima puntata della stagione, che vede protagonista il regista Gabriele Muccino. “Questa non è un’intervista è diventata grande. Ha uno studio, delle luci, una scritta sul muro ma sempre la stessa voglia di fare le cose a modo nostro – ha detto Aurora Ramazzotti lanciando la prima puntata. TVRG Photocall film Le Cose non Dette nella foto Aurora Ramazzotti Milano 26-01-2026 Photocall in occasione dell'anteprima del film Le Cose non Dette foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas Il (non) podcast di Aurora Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il (non) podcast imperfetto di Aurora Ramazzotti: “La mia parola preferita? Autenticità” Approfondimenti su Aurora Ramazzotti “Questa non è un’intervista”: Aurora Ramazzotti lancia il suo nuovo podcast Aurora Ramazzotti presenta il suo nuovo podcast, “Questa non è un’intervista”, disponibile dal 28 gennaio. Trump: 'dazi' la mia parola preferita Nel suo discorso sull'economia degli Stati Uniti, il presidente Trump sottolinea l'importanza dei dazi, definendoli la sua parola preferita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Eros Ramazzotti in versione nonno Qualche mese fa, sui social, ha condiviso uno scatto tenerissimo insieme al piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. A accompagnare la foto, una sola parola: “Nipotanza”. Un’immagine semplice, intima, lontana dal facebook #Vita da Influencer - Aurora Ramazzotti lancia "Questa non è un'intervista" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.