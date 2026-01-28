Il Napoli stasera contro il Chelsea si gioca tutto per restare in Champions

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. I partenopei sanno di dover vincere per mantenere viva la speranza di passare il turno. È una sfida importante, e i tifosi sono in fermento. La squadra scende in campo determinata, consapevole dell’occasione da non perdere.

Non sarà un mercoledì semplice per il Napoli, giunto all'ultima chiamata per restare in Champions League. Perché stasera alle 21 al Maradona incontra l'ultima squadra attualmente qualificata direttamente agli ottavi (il Chelsea, ottavo in classifica per differenza reti), mentre il Napoli, al momento, è la prima eliminata (occupa il 25° posto), motivo per cui per entrambe le squadre i tre punti in palio sono di vitale importanza.

