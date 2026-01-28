Il Napoli di Antonio Conte si trova in mezzo a una vera tempesta. La squadra attraversa un periodo difficile, tra infortuni, risultati altalenanti e le pressioni della corsa europea. La stagione rischia di prendere una piega complicata, mentre il Chelsea si allontana da Londra Ovest, lasciando il Napoli a navigare in acque ancora agitate. La squadra scudettata cerca di trovare stabilità, ma le onde sono alte e il mare in tempesta non dà tregua.

Il Daily Mail racconta Napoli come un mare in tempesta. Mentre il Chelsea lascia Londra Ovest, sembra allontanarsi da un uragano per finire dritto nella burrasca che avvolge la squadra di Antonio Conte: una barca scudettata che naviga ancora in acque agitate, tra infortuni, risultati incerti e una rotta europea tutta da difendere. “Con la squadra del Chelsea di Liam Rosenior che questa settimana lascia Londra per Napoli, la sensazione potrebbe essere quella di volare via da una tempesta per finire dentro un’altra”. Tempesta a Napoli. Giù nel Golfo di Napoli, però, il meteo è l’ultimo dei problemi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte nella tempesta, la stagione rischia prendere una brutta piega (Daily Mail)

