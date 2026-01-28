Il mosaico dell’esistenza il nuovo romanzo visionario di Antonio Di Lallo

Un romanzo visionario tra distopia, simbolismo e riflessione sull’uomo. Il Gruppo Editoriale WritersEditor annuncia la pubblicazione di Il mosaico dell’esistenza (Sineddoche), il nuovo romanzo di Antonio Di Lallo, un’opera di narrativa fantastica e filosofica che conduce il lettore in un mondo sospeso, inquieto e profondamente simbolico, dove ogni evento sembra essere solo un frammento di un disegno più vasto. Ambientato in una realtà frantumata in isole, dopo un evento catastrofico noto come il Martello dell’Alba, il romanzo costruisce un universo narrativo complesso, segnato da rovine, memorie e cicli che sembrano ripetersi senza fine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

