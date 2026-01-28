Il monito del vescovo | Si comunica poco e male Mette in guardia dall' intelligenza artificiale | Si perde creatività

Il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, ha incontrato i giornalisti per la prima volta da quando ha preso il suo incarico. Durante l’incontro, ha criticato il modo in cui si comunica oggi, definendo il modo in cui si diffondono le notizie “poco e male”. Poi ha messo in guardia dall’uso dell’intelligenza artificiale, avvertendo che questa tecnologia rischia di far perdere la creatività e il senso critico.

L'iniziativa è stata organizzata in prossimità della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si celebra ogni 24 gennaio

