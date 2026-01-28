Il Mondiale nell’America di Trump diventa un caso | tra Groenlandia e ICE nasce un fronte che minaccia il boicottaggio

Il Mondiale negli Stati Uniti si trasforma in una polemica politica. Le autorità hanno speso oltre un miliardo di dollari per proteggere l’evento, con droni in cielo e simulazioni di guerra per controllare chi entra e chi no. Molti tifosi italiani e di altre nazioni rischiano di non ottenere il visto e di rimanere fuori dagli stadi. La disputa tra Groenlandia e ICE alimenta le tensioni e mette in discussione la riuscita della manifestazione.

Oltre un miliardo di dollari per blindare l’evento, droni a vigilare la presenza o meno di “ gente indesiderata “, simulazioni di scenari di guerra e tanti tifosi che non otterranno il visto per seguire la propria nazionale. Mancano poco più di quattro mesi ai Mondiali di calcio previsti tra Usa, Canada e Messico a giugno 2026 e si parla più di questioni legate alla sicurezza e alla politica internazionale che di calcio. La sempre più crescente tensione per la politica estera del presidente Donald Trump, in particolare le sue mire sulla Groenlandia, crea malcontenti anche in alcuni paesi europei, che minacciano il boicottaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Mondiale nell’America di Trump diventa un caso: tra Groenlandia e ICE, nasce un fronte che minaccia il boicottaggio Approfondimenti su America DonaldTrump Groenlandia, Trump alza il tiro e minaccia diventa realtà: “Da febbraio dazi al 10% a chi ha inviato truppe” Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% a partire da febbraio per i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia. Ice, il Frankenstein di Trump che spacca l’America e può costare caro al presidente L’ente Immigration and Customs Enforcement (ICE) è al centro di nuove contestazioni dopo la morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, avvenuta a Minneapolis. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Trump: Intesa con la Nato sulla Groenlandia, niente dazi a europei Ultime notizie su America DonaldTrump Argomenti discussi: FIFA World Cup 2026: quando anche il calcio globale scopre che l’accesso non è uguale per tutti; Geopolitica del calcio; L’America contro il mondo | Trump vuole riportare l’ordine internazionale all’Ottocento; Donald Trump, c’è l’addio ufficiale all’Oms: gli Usa preferiscono le partnership anche nella lotta a virus e batteri. Vela, magica Ginevra: «Ho vinto il Mondiale sogno l’America’s Cup»Sulla suoneria di Ginevra Caracciolo c’è lo squillo classico dell’iPhone. Da oggi, ogni volta che il telefono si illuminerà, lo guarderà con il ... ilmattino.it Gli Americani pronti a tornare in Coppa America con Riptide RacingColpo di scena nella America’s Cup napoletana. Dopo la rinuncia di American Magic sembrava ormai certo che, per la prima volta in 175 anni, l’edizione 2027 dell’Auld Mug potesse disputarsi senza una ... ilmattino.it Grande partecipazione al convegno “Monterosso e la riviera di Levante nella Seconda Guerra Mondiale” Nell'occasione è stato presentato il volume n.10 dei Quaderni levantesi. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/attualita/item/172003-grande-partecip facebook Cina leader mondiale nell’eolico installato da 15 anni Per il quindicesimo anno consecutivo, la Cina si è classificata al primo posto a livello mondiale per capacità eolica installata, con l'energia del vento che rappresenta uno dei pilastri della transizione del Pa x.com

