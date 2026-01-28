Il mio Vulòn? Smargiasso ma senza volgarità

Stefano Montanari, conosciuto come Fefo, ha preso confidenza con il suo ruolo al Carnevale di Fano. Questa domenica ha sfilato lungo viale Gramsci, portando un Vulòn più vicino ai bambini, che trasmette leggerezza e sorrisi. Montanari si definisce uno smargiasso, ma senza volgarità, e promette di rendere il suo personaggio ancora più divertente e positivo. Le sfilate continueranno ogni domenica fino al 15 febbraio.

"Il mio sarà un Vulòn più vicino ai bambini, capace di portare leggerezza e sorrisi". È questa l'immagine da cui parte Stefano Montanari, per tutti Fefo, mentre prende confidenza con uno dei ruoli più simbolici del Carnevale di Fano, in scena con le sue sfilate domenicali dal 1° al 15 febbraio lungo viale Gramsci. Un Vulòn sempre smargiasso ma più giocoso, pensato per stare in mezzo alla gente senza eccessi, "senza essere volgare - chiarisce subito - ma cercando di far divertire, soprattutto i più piccoli". Infermiere di professione, attore dialettale per passione, 50enne fanese doc, Fefo è stato scelto dall'Ente Carnevalesca per vestire i panni della maschera di Fano nata dalla matita di Melchiorre Fucci, che era rimasta senza interprete dopo la rottura e le polemiche dello scorso anno.

