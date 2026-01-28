il ministro ucraino fedorov promette una rivoluzione e comincia dai droni

Nel pomeriggio di oggi, a Kyiv, una sirena antiaerea è suonata per oltre quattro ore. Le autorità segnalano numerosi attacchi con droni e missili. La città vive momenti di tensione continua, mentre le forze ucraine cercano di respingere gli attacchi. Il ministro Fedorov promette una svolta nella difesa, concentrandosi sull’uso di droni più efficaci. La situazione resta critica e le sirene non smettono di suonare.

I droni hanno distrutto circa 820 mila obiettivi russi nel 2025. E nel frattempo Kyiv sta lanciando il sistema di Mission Control per aumentare la profondità di combattimento. Le statistiche presentate dal ministro della Difesa e la lotta per l’innovazione Putin usa il gelo e il buio per far cedere gli ucraini. Loro rispondono: balli, resistenza, organizzazione Droni, riforme, Ia. Il piano di Mykhailo Fedorov per vincere la guerra Kyiv. Nel pomeriggio del 26 gennaio, una sirena antiaerea nella capitale ucraina Kyiv è durata quattro ore e 33 minuti. Il suono è iniziato a metà settimana, intorno alle 14:00, causando notevoli disagi ai residenti della città e interrompendo il servizio della metropolitana, mentre un drone da ricognizione russo veniva avvistato in volo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Mykhailo Fedorov è il nuovo ministro della Difesa dell’Ucraina, nominato in un contesto di riforme governative guidate dal presidente Zelensky.

Kyiv si rivolge all’Italia per potenziare la propria difesa, annunciando la disponibilità a co-produrre droni con Leonardo.

