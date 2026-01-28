Il Minimetrò diventa maggiorenne | il futuro tra più servizi e biglietti I meriti | risparmio C02 e affidabilità

Il Minimetrò compie 18 anni e si prepara a cambiare volto. La città annuncia più servizi e biglietti, puntando a migliorare l’efficienza e l’affidabilità. È un sistema che divide: molti lo amano per la comodità, altri lo considerano ancora un punto debole. Sta di fatto che, con il passare del tempo, il Minimetrò si conferma un elemento fondamentale per pendolari e turisti, riducendo le emissioni di CO2 e facilitando gli spostamenti nel centro storico.

Con la maggiore età la metropolitana di superficie deve fare un balzo in avanti per essere più attrattivo a livello di utenza Il minimetrò è delizia ma anche croce di questa città. È un'opera unica che figura tra le attrattive più amate dai turisti - secondo le recensioni dei siti specializzati -, da una parte di studenti e lavoratori pendolari che lasciano l'auto a Pian di Massiano e poi salgono in centro in pochi minuti. Ma il minimetrò è anche oggetto di due grandi discussioni politiche: la prima, come arginare i costi a carico del Comune (diversi milioni pesanti) data l'assenza di un contributo pubblico nazionale e una quota passeggeri molto alta da raggiungere con un biglietto di 70 minuti da 1,50 euro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Minimetrò Maggiore

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Minimetrò Maggiore

Il Minimetrò accende Perugia e diventa un viaggio di luce, arte e musicaInaugurati i nuovi spazi Led e un ecosistema culturale che trasforma il viaggio in un’esperienza immersiva. Grande partecipazione e forte interesse da parte della città per Visual Track, l’evento ... iltempo.it

Il Minimetrò diventa uno spazio culturale: ecco «Tracciati», sette eventi da gennaio a luglio x.com

Il minimetrò diventa una piattaforma culturale per Perugia - facebook.com facebook