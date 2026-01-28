Il miglior film Masters of the Universe è su Netflix ed è un documentario

Su Netflix arriva un nuovo documentario dedicato a Masters of the Universe. Il film ripercorre la storia di questa famosa linea di giocattoli degli anni Ottanta, che ha segnato un’epoca. La nostalgia per il passato spinge molti a riscoprire questa icona del gioco e del cinema. Il documentario offre uno sguardo diretto e coinvolgente, senza troppi fronzoli, su come un fenomeno culturale sia diventato un simbolo di quegli anni.

L'uscita di Masters of the Universe, erede di una celebre linea di giocattoli degli anni Ottanta, era quasi scritta nel destino, oggi che la nostalgia per il pop la fa da padrona. Eppure, il progetto ha attraversato per anni corridoi di studi e uffici di produzione, rimbalzando da una scrivania all'altra fin dalla metà dei Duemila. Solo ora il pubblico assiste alla conclusione di un percorso iniziato quasi trent'anni fa. In origine, alla regia sarebbe dovuto esserci John Woo. Oggi invece il film porta la firma di Travis Knight, già autore per Laika e non solo, e ha come protagonista Nicholas Galitzine, reduce dal successo di Rosso, bianco e sangue blu (2023).

