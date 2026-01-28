Il mercoledì di sport inizia con un super match agli Australian Open tra Sinner e Shelton

Questa mattina agli Australian Open, Jannik Sinner e Ben Shelton si sono affrontati in un match intenso. Il pubblico ha seguito da vicino ogni punto, con il talento italiano che ha mostrato tutta la sua grinta. La partita si è conclusa con una vittoria importante per Sinner, che si prepara ora ai prossimi turni del torneo.

Era già tutto scritto. Jannik Sinner, uscito vincente in tre set rapidi dal derby vs Luciano Darderi, vola ai quarti di finale degli Australian Open, dove incontra l'americano Ben Shelton, che ha appena superato Casper Ruud in quattro set. Il numero 2 vs il numero 7 al mondo per un match che si annuncia caldissimo, ben oltre le temperature estive di Melbourne. Dove vedere Sinner-Shelton subito agli Australian Open 2026 in diretta streaming. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il mercoledì di sport inizia con un super match agli Australian Open tra Sinner e Shelton Approfondimenti su Australian Open Italia Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l'impresa contro Djokovic: quando giocano gli italiani e dove vederli | Il programma di mercoledì L'Australian Open prosegue con le sfide di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic, il 28 gennaio agli Australian Open 2026: orario, precedenti, dove vederli L'articolo fornisce informazioni su orari, precedenti e modalità di visione delle partite di Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic agli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Australian Open Italia Argomenti discussi: Mercoledì e giovedì il ritorno dei quarti: grande attesa per il derby di Roma e per Fiorentina-Milan. Tutte le partite su Sky Sport; Una Classe di Valori riparte dalle Immacolatine, mercoledì testimonial Filippo Armaleo; Sinner e Musetti ai quarti: programma di mercoledì; Sport in tv oggi (mercoledì 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (mercoledì 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, mercoledì 21 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa ... oasport.it Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiMercoledì 26 novembre, la quinta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, ... sport.sky.it Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale - facebook.com facebook LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

