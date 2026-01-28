Il Mediterraneo come nuova frontiera della sicurezza energetica europea

Il Mediterraneo diventa sempre più centrale nella strategia energetica dell’Europa. I Paesi stanno cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento per ridurre la dipendenza da gas e petrolio provenienti da altre regioni. La sfida è mantenere l’equilibrio tra riduzione delle emissioni e garanzia di sicurezza energetica. Intanto, le tensioni tra stati e le tensioni sul mercato complicano le decisioni. La strada verso una transizione più sicura e sostenibile resta lunga.

La transizione energetica europea corre lungo una linea sottile: ridurre le emissioni senza compromettere sicurezza degli approvvigionamenti e competitività economica. È il nodo centrale del 7° Med & Italian Energy Report, presentato al Parlamento europeo di Bruxelles da Srm (Intesa Sanpaolo) ed ESL@energycenter del Politecnico di Torino, che mette a fuoco il Mediterraneo come spazio decisivo – e fragile – della nuova geografia energetica. Il dato di partenza è noto ma resta cruciale, e cioè che l'Unione europea continua a dipendere dall'estero per il 56,9 per cento dei propri consumi energetici, una quota che in Italia sale al settantaquattro per cento nonostante un trend in miglioramento.

