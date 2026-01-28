Il maxi debito fra Aica e Siciliacque | confronto in assessorato

Questa mattina all’assessorato regionale dell’Energia si è tenuto un incontro tra la Regione, rappresentata dall’assessore Francesco Colianni, e i vertici di Aica e Siciliacque. Al centro della riunione, il maxi debito tra le due aziende idriche, che preoccupa le autorità. Presenti anche il capo di gabinetto Fabrizio Fiorito e altri rappresentanti di Siciliacque. La discussione si è concentrata sulle modalità di risanamento e sui passi da compiere per risolvere la situazione. Nessuna decisione definitiva, ma si va

Durante la riunione l'assessore Colianni ha approfondito i punti emersi nel precedente confronto con Siciliacque. Aica ha ribadito la propria proposta, articolata su tre pilastri: chiusura del debito pregresso con i 20 milioni stanziati dalla Regione, pagamento del 70% delle fatture correnti per almeno dodici mesi con progressivo raggiungimento del 100%, e attuazione di un piano di risanamento aziendale strutturato e verificabile. Secondo Aica, la proposta è sostenibile e rappresenta la soluzione più equilibrata per garantire stabilità e correttezza nel medio periodo. L'azienda ha inoltre sottolineato che il richiamo al principio del full cost recovery, come prospettato da Siciliacque, non risulta coerente con l'attuale contesto e con il percorso di risanamento già avviato.

