Il mare infetto

Il mare infetto torna a far parlare di sé in Corea del Sud. Questa volta, il focus è sulla contaminazione e sulla percezione di un ambiente che riflette le tensioni sociali e ambientali del paese. La letteratura sudcoreana utilizza il mare come metafora per raccontare le problematiche di un territorio che fatica a trovare un equilibrio tra progresso e rispetto per la natura. In questi racconti, il mare diventa un simbolo potente di ciò che è stato compromesso e di ciò che rischia di andare perduto.

E’ attraverso l’uso del genere che la letteratura della Corea del Sud sta mostrando all’occidente il suo modo di interpretare il reale. Utopie, distopie, fantascienza e molto altro sono gli ingredienti di una letteratura vivida e brillante che in Italia ha trovato i propri spazi grazie alla collana Asia di ADD editore, la quale ha importato e tradotto alcuni tra i testi più recenti e iconici di tale tendenza culturale, peraltro già nota al grande pubblico attraverso fenomeni di massa come la ormai celebre serie Netflix “Squid game”. E’ in questa cornice editoriale che si contestualizza l’apertura della collana al genere horror con tre nuovi titoli usciti alla fine di ottobre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il mare infetto Approfondimenti su Il mare “Bisogna riuscire a fare una fiction sulla polizia penitenziaria vera, non mare dentro, mare fuori, mare di fianco con i comandanti falsi”: Pino Insegno contro la serie tv Mare Fuori Xylella: espiantato l’ulivo infetto di Bitonto Stamattina Questa mattina a Bitonto si sono concluse le operazioni di espianto di un ulivo infetto da Xylella fastidiosa, come comunicato dalla Regione Puglia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. I ADOPTED the INFECTED SEA… Ultime notizie su Il mare Argomenti discussi: Recensioni: Il mare infetto di Kim Bo-young; I VOGATORI MOLFETTA 1999 AL PALIO DI SAN SEBASTIANO DI ORTONA: TRADIZIONE, MARE E SPIRITO REMIERO. A Catania la 'San Silvestro a Mare', la gara di nuoto di fine anno #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2025/12/31/a-catania-la-san-silvestro-a-mare-la-gara-di-nuoto-di-fine-anno_955d4396-7e32-46af-9cf4-d7e814212488.html - facebook.com facebook Madre Teresa di Calcutta diceva che se tutti iniziassero, nel mare inquinato dell'odio e della violenza, a gettare un mestolo di amore e di pace, la distesa sporca lentamente si ritirerebbe. È solo educandoci ad alzare lo sguardo che si raggiunge un orizzonte di x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.