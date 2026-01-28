Il manuale che smonta le fake del No

Un vademecum contro le fake news, per il Sì al referendum. Se l'è inventato Forza Italia per contrastare quelle che definisce "autentiche menzogne" diffuse da sinistra e Anm, cioè dal fronte contrario alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere. Domande e risposte, semplici e chiare, che spiegano punto per punto che cosa cambierà e perché, per andare a votare informati. Il vademecum azzurro, consultabile online (https:forzaitalia.itmateriale-referendum-si), è stato presentato ieri alla Camera, quasi il segnale dell'inizio di una "crociata", come l'ha chiamata il leader di Fi Antonio Tajani.

