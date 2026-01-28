Il manuale che smonta le fake del No
Un nuovo manuale circola tra i sostenitori del Sì al referendum costituzionale. È stato ideato da Forza Italia per smontare le fake news che circolano contro la riforma. Il documento ne smaschera alcune delle principali menzogne diffuse dalla sinistra e dall’Anm, il fronte che si oppone alla separazione delle carriere dei magistrati. Il testo mira a chiarire i punti più contestati e a rispondere alle false informazioni che circolano sui social e nei dibattiti pubblici.
Un vademecum contro le fake news, per il Sì al referendum. Se l'è inventato Forza Italia per contrastare quelle che definisce "autentiche menzogne" diffuse da sinistra e Anm, cioè dal fronte contrario alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere. Domande e risposte, semplici e chiare, che spiegano punto per punto che cosa cambierà e perché, per andare a votare informati. Il vademecum azzurro, consultabile online (https:forzaitalia.itmateriale-referendum-si), è stato presentato ieri alla Camera, quasi il segnale dell'inizio di una "crociata", come l'ha chiamata il leader di Fi Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
