Il lungo viaggio di Franco Battiato e l’arte di non ripetersi mai

Da panorama.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Battiato ha attraversato decenni senza mai fermarsi. La sua musica ha unito generi diversi, passando dal pop all’avanguardia, sempre con un tocco ironico e una sensibilità italiana. La sua capacità di reinventarsi ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale, e la sua figura resta unica, difficile da incasellare in una sola categoria.

Raccontare Franco Battiato significa misurarsi con una figura che ha sempre sfidato le categorie. Popolare e sperimentale, ironico e ascetico, profondamente italiano e assolutamente cosmopolita: ogni tentativo di ridurlo a una formula rischia di tradirne lo spirito. Il lungo viaggio di Franco Battiato sceglie di affrontare questa complessità evitando la scorciatoia più comune del biopic contemporaneo: quella del racconto lineare, rassicurante, costruito per accumulo di episodi e successi. La parte sicuramente più intrigante del biopic diretto da Renato De Maria (Battiato è interpretato efficacemente da Dario Alta) è quella dell’arrivo a Milano dalla Sicilia negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Panorama.it

