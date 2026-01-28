Il grande ritorno del condono | fallito il nuovo blitz delle destre

Le destre riprovano a riaprire il condono edilizio del 2003, questa volta puntando a farlo passare nella Manovra. Dopo il fallimento del tentativo precedente, i deputati di maggioranza vogliono concentrarsi sulla Campania, dove il tema è più caldo. La discussione torna in auge, ma sembra ancora lontana da una soluzione definitiva.

Le destre tornano alla carica con il condono. Dopo il blitz fallito in Manovra, i deputati di maggioranza puntano alla riapertura del condono edilizio del 2003 che riguarderebbe soprattutto la Campania. Ma anche stavolta il blitz è fallito, con la commissione che ha dichiarato le proposte inammissibili. Bocciati i tre emendamenti identici al decreto Milleproroghe presentati da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La richiesta è quella di modificare l’articolo 32 del decreto del 2003 che introduce la sanatoria. In ogni caso gli emendamenti avrebbero dovuto passare anche il vaglio di Palazzo Chigi: solo qualche settimana fa, nella conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva di fatto chiuso all’ipotesi di un condono. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La prossima approvazione della riforma della Corte dei Conti, prevista per il 27 dicembre al Senato, rappresenta un intervento di fine anno promosso dal governo Meloni.

