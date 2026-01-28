La rubrica di Klaus Davi torna a parlare dei film che non passano mai di moda. Questa settimana, tra le repliche di Indiana Jones e L’ultima crociata e Il Grande Lebowski, si continua a registrare un pubblico fedele. Nonostante siano stati trasmessi centinaia di volte, questi film riescono ancora a catturare l’attenzione, dimostrando che certe storie restano nel cuore degli spettatori, giovani e meno giovani.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Indiana Jones e l’ultima crociata e Il Grande Lebowski ) In questi anni saranno stati replicati centinaia di volte eppure alcuni film “inossidabili” continuano a mietere ascolti. Pianificati dai network come riempitivi, si sono sempre rivelati scelte vincenti registrando audience migliori di certi talk pompatissimi da prima serata. Basta guardare i dati di domenica. L’ennesima riproposizione di Indiana Jones e l’ultima crociata del 1989, terzo capitolo della saga dell’archeologo più famoso del cinema, ha portato Iris (canale Mediaset al 22 del ddt) a quasi mezzo milione di spettatori sfiorando il 3% di share. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il grande Lebowski, l'eccezionale riscoperta tra i giovani

Approfondimenti su Lebowski IndianaJones

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lebowski IndianaJones

Argomenti discussi: Premio Oscar: storie e paradossi della statuetta più ambita; I libri imperdibili del mese di gennaio: oltre 30 nuove uscite tra romanzi, gialli e saggi; Perché Leonardo DiCaprio è sempre più simpatico; Concorso di Carnevale 2026: al Lebowski Festival il premio La Maschera più Bella.

Il grande Lebowski, Jeff Bridges: Ho il cancro. La rivelazione choc del premio Oscar e l’appello ai fanJeff Bridges, l’attore americano protagonista del Grande Lebowskì, ha annunciato ai propri fan attraverso i suoi canali social di avere un cancro. Probabilmente non esistono le parole giuste per ... virginradio.it

Il Grande Lebowski: Jeff Bridges torna a vestire a sorpresa i panni del Drugo. Secondo capitolo in arrivo? Guarda il videoTuttavia, il video è accompagnato da una frase che fa venire nuovi dubbi: Non si può vivere nel passato, amico. Stay tuned. Cosa avrà voluto dire Jeff Bridges con queste parole? Si sta riferendo ... virginradio.it

Jimmie Dale Gilmore e John Goodman Il grande Lebowski (The Big Lebowski) - 1998 scritto e diretto dai fratelli Coen - facebook.com facebook