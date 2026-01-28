Il grande fair play di Djokovic | smentisce l' arbitro e regala a Musetti un punto decisivo

Durante il secondo set, sul 5-3 per Musetti, Djokovic si mette in mostra con un gesto che sorprende tutti. Quando l’azzurro colpisce un passante che sembra andare fuori, il serbo interrompe il gioco e dice all’arbitro di aver toccato la palla. La decisione cambia le carte in tavola: da un possibile 40-15 per Musetti, il punteggio si riapre a 30-30, preparando il terreno per il break dell’italiano. Un esempio di fair play che ha fatto discutere gli appassionati.

Bel gesto di fair play di Novak Djokovic, durante la partita dei quarti degli Australian Open contro Lorenzo Musetti. Il campione serbo, in svantaggio di un set e di un break, sul 5-3 per l'azzurro, in una situazione delicata di punteggio (30-15, Djokovic al servizio), ha concesso il punto all'avversario. È successo questo: stop volley di Djokovic, Musetti recupera e tenta il passante di tocco, la palla viene deviata dal nastro e va fuori. Sarebbe 40-15 ma Nole dice all'arbitro di aver toccato la palla. Non se n'era accorto nessuno. Il punteggio diventa così 30-30. Musetti, ai vantaggi, strapperà il break e il set all'avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

