Il Giorno della Memoria A Fossoli un’amichevole per non dimenticare

I giovani della Rappresentativa Regionale Figc Under 15 hanno sfidato il Modena in un’amichevole sul campo dello stadio ’Frignani’ di Fossoli di Carpi. La partita si è conclusa 2-0 per i padroni di casa, ma il vero obiettivo era un altro: ricordare il Giorno della Memoria. Oltre 40 ragazzi di entrambe le squadre si sono ritrovati per celebrare insieme questa giornata importante, dimostrando che lo sport può unire e trasmettere valori anche in momenti di riflessione.

Sul campo dello stadio 'Frignani' di Fossoli di Carpi i ragazzi della Rappresentativa Regionale Figc Under 15 hanno battuto 2-0 nell'amichevole i parietà del Modena, ma per gli oltre 40 ragazzi delle due formazioni quello di ieri è stato un giorno comunque da ricordare. Le due delegazioni giovanili sono state ospiti, nel giorno della memoria, per una visita all' ex campo di concentramento di Fossoli. Accompagnati dal presidente regionale Simone Alberici e dal coordinatore Massimiliano Rizzello gli onori di casa sono stati affidati al direttore della Fondazione Fossoli Giuseppe Schena e alla vice sindaco di Carpi Mariella Lugli.

