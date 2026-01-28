Pesaro, 27 aprile 2024 - La storia di Mozart e Salieri continua a incuriosire. Tuttavia, la realtà dei fatti diverge da quello che si vede nei film e nei libri. Non ci sono prove che i due compositori si siano mai sfidati in modo diretto o abbiano avuto un rapporto di inimicizia acerrima. La leggenda, invece, ha alimentato un’immagine di rivalità che forse non rispecchia le vere dinamiche tra i due artisti.

PESARO di Claudio Salvi Il genio assoluto di Mozart e l'ombra del suo più acerrimo rivale. Elementi che narrativa e cinema hanno enfatizzato ma che nella realtà storica non hanno mai avuto comprovati riferimenti. Quel che è certo è che tra l'indubbio talento del maestro Antonio Salieri e le straordinarie doti compositive del genio di Salisburgo si sono create leggende. Una rivalità che ha fatto buon gioco a Peter Shaffer, fortunato autore di Amadeus, e a Milos Forman, regista dell'omonimo film. Ma c'è anche un fortunato allestimento teatrale che il pubblico potrà vedere in scena allo Sperimentale.

© Ilrestodelcarlino.it - Il genio e il talento soccombente. L’eterna sfida tra Mozart e Salieri

Il Teatro Sonoro inaugura venerdì 16 gennaio presso la Sala Ragazzini la rassegna dedicata al bicentenario della morte di Antonio Salieri.

