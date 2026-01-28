Il garante dei detenuti | Scelte del Dap cancellano anni di percorsi A rischio i fragili e i più anziani

Il garante dei detenuti di Padova, Antonio Bincoletto, si dice preoccupato per le recenti decisioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Parla di percorsi cancellati e di un rischio concreto per i detenuti più fragili e anziani. Bincoletto ha appena lasciato il carcere di Due Palazzi e si dice amareggiato per come vengono gestiti i percorsi di riabilitazione e assistenza. La sua voce si unisce alle criticità sollevate da molte associazioni, mentre si attendono risposte sulle scelte che potrebbero peggiorare le

Bincoletto: «Il detenuto suicida doveva essere trasferito insieme agli altri della sezione di alta sicurezza che verrà declassata a media. Nei venticinque posti in altrettante celle dove stava solo una persona previsti almeno il doppio dei detenuti. Rischio discarica sociale» Il professor Antonio Bincoletto, garante dei detenuti per il Comune di Padova, ha appena lasciato il Due Palazzi da pochi minuti quando lo raggiungiamo al telefono. E' quasi mezzogiorno, sono passate un po' di ore dal ritrovamento del corpo esanime di un detenuto ultra settantenne che si è tolto la vita piuttosto che essere trasferito, lui insieme ad altri ventiquattro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Garante Detenuti Un anno di attività del Garante dei detenuti nella Casa Circondariale Si conclude il monitoraggio del Garante dei detenuti nella camere di sicurezza: ecco cos'è emerso Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Garante Detenuti Argomenti discussi: Un mondo alla rovescia, mostra dei detenuti nella Casa circondariale di Rebibbia; Il Garante dei Detenuti di Caserta replica al Ministro Nordio: La dignità dietro la sbarre non si sospende; Camere di sicurezza sotto la lente : 2mila arresti l’anno e diritti in una zona grigia | VIDEO; Doriano Saracino: Nelle lettere dei detenuti il racconto di episodi di violenza subiti o visti. Il garante regionale dei detenuti Ciambriello in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere: Dal Muro della Libertà al diritto alla saluteNella giornata odierna il Garante campano dei diritti delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha effettuato una visita ... casertakeste.it Detenuti, 15% dei 41 bis in Umbria. Minori, boom devianze e criminalità: report carceridi Marta Rosati Il sovraffollamento delle carceri è un tema che ricorre e che trova purtroppo la sua espressione anche in Umbria, teatro di episodi violenti e disordini sempre più frequenti. La condiz ... umbria24.it La SSR è anche garante di un'offerta fatta dalla Svizzera italiana e per la Svizzera italiana, fondamentale per la coesione nazionale tra le regioni linguistiche. Se la SSR si indebolisce, saranno i grandi gruppi mediatici della Svizzera tedesca a prendere il sopr facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.