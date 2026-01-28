Il figlio di Federica Torzullo ‘orfano speciale’ a 10 anni Arma e ora del delitto Carlomagno dica la verità

Il figlio di Federica Torzullo, un bambino di 10 anni, si trova al centro di una vicenda complicata. È stato definito ‘orfano speciale’ e ora gli investigatori cercano di chiarire cosa sia successo. La famiglia chiede che Carlomagno dica tutta la verità, mentre le indagini proseguono tra interrogatori e ricostruzioni. La comunità di Anguillara Sabazia aspetta risposte chiare, mentre il mistero si infittisce lungo le sponde del lago di Bracciano.

Anguillara Sabazia (Roma) – C'è un ordine che prova a nascere dal caos tra le sponde del lago di Bracciano. Mentre l'inchiesta sulla morte di Federica Torzullo si scontra ancora con il mistero di un'arma mai ritrovata, la giustizia civile ha messo il primo punto fermo sul futuro dell'unico sopravvissuto alla tragedia. Con un provvedimento d'urgenza, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha deciso che il figlio di 10 anni della coppia non sarà un orfano abbandonato alla sola gestione di una famiglia ferita, ma un cittadino sotto la protezione diretta e formale delle istituzioni. I 4 punti oscuri dell'omicidio di Federica: l'ora del massacro, il piano di Carlomagno, il complice misterioso e l'arma del delitto sparita Il provvedimento d'urgenza del Tribunale per i Minorenni.

